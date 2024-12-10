What’s On guide to shows, gigs, comedy in Harrogate area for December 2024 and 2025
Until December 24:
Schoph: Sanctuary from Friday, November 22 at RedHouse Gallery, 15 Cheltenham Mount, Harrogate.
Until December 21:
108 Fine Art gallery presents Joy, its Christmas exhibition, with works by George Rowlett, Iain Robertson, and Joash Woodrow at 15 Cold Bath Road, Harrogate.
Until January 5, 2025:
New Light Prize Exhibition at Mercer Art Gallery, Harrogate.
Until January 19, 2025:
Magical family panto Beauty & The Beast at Harrogate Theatre.
Thursday, December 12, 9pm:
Live music with The Less Than Average Height Band at Blues Bar, Harrogate.
Friday, December 13, 9pm:
Live music with Red Fish at Blues Bar, Harrogate.
Friday, December 13, 7.30pm:
Re-Take That 2024 at the Royal Hall, Harrogate.
Saturday, December 14, 7.30pm:
The Unthanks In Winter at the Royal Hall, Harrogate.
Saturday, December 14, 8pm:
Hyena Lounge Comedy Club with Justin Moorhouse and more at Manhattan Club, Harrogate.
Sunday, December 15, 3pm:
Harrogate Brass Band Christmas Carols at Rooster’s Taproom, Hornbeam Park, Harrogate.
Sunday, December 15, 3.30pm:
Christmas Music and Readings with Yorkshire Chamber Choir Voces Seraphorum at Nidd Church, Nidd.
Sunday, December 15, 3pm:
Live music with The Lowells at Blues Bar, Harrogate.
Sunday, December 15, 9pm:
Live music with Status Faux at Blues Bar, Harrogate.
Monday, December 16, 7.30pm:
The Fisher Singers Christmas concert at the Cairn Hotel, Harrogate.
Tickets available from 07958665410.
Monday, December 16, 7.30pm:
Harrogate Film Society presents Lunana - A Yak in the Classroom (PG | Bhutan) at the Harrogate Odeon. Non members are welcome.
Thursday, December 19, 8pm:
Really Funny Comedy Club with Maisie Adam at The Taproom, Rooster’s Brewery, Hornbeam Park, Harrogate.
Saturday, December 21, 8pm:
Ripley Live presents live music with The Cadillac Kings at Ripley Town Hall.
Saturday, December 21, 6pm:
Fanfare for Christmas 2024 – Brighouse and Rastrick Band with Harrogate G & S at the Royal Hall, Harrogate.
Monday, December 30,11am:
Behind the Scenes Pantomime Tour at Harrogate Theatre.
Also 12.30pm, 2pm and 4.30pm.
Wednesday, January 16-25, 2025, 7pm:
Puss in Boots family pantomime at Frazer Theatre, Knaresborough.
Friday, January 24, 2025, 8pm:
Hyena Comedy Club with MC Hammersmiith, Fiona Allen and more at Harrogate Theatre.
Sunday, February 2, 2025, 7.30pm:
The Rod Stewart Songbook live at Frazer Theatre, Knaresborough.
Friday, February 7, 2025, 7.30pm:
Ripley Live presents keyboard king Dan Burnett at Ripley Town Hall.