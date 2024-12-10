What’s On guide to shows, gigs, comedy in Harrogate area for December 2024 and 2025

By Graham Chalmers
Published 10th Dec 2024, 13:50 BST
Planning to go to see a show or event in the Harrogate district this weekend? Here is our essential guide to what’s on in the build-up to Christmas and beyond.

Until December 24:

Schoph: Sanctuary from Friday, November 22 at RedHouse Gallery, 15 Cheltenham Mount, Harrogate.

Until December 21:

December 14: The Unthanks at Royal Hall, Harrogate.

108 Fine Art gallery presents Joy, its Christmas exhibition, with works by George Rowlett, Iain Robertson, and Joash Woodrow at 15 Cold Bath Road, Harrogate.

Until January 5, 2025:

New Light Prize Exhibition at Mercer Art Gallery, Harrogate.

Until January 19, 2025:

Magical family panto Beauty & The Beast at Harrogate Theatre.

Thursday, December 12, 9pm:

Live music with The Less Than Average Height Band at Blues Bar, Harrogate.

Friday, December 13, 9pm:

Live music with Red Fish at Blues Bar, Harrogate.

Friday, December 13, 7.30pm:

Re-Take That 2024 at the Royal Hall, Harrogate.

Saturday, December 14, 7.30pm:

The Unthanks In Winter at the Royal Hall, Harrogate.

Saturday, December 14, 8pm:

Hyena Lounge Comedy Club with Justin Moorhouse and more at Manhattan Club, Harrogate.

Sunday, December 15, 3pm:

Harrogate Brass Band Christmas Carols at Rooster’s Taproom, Hornbeam Park, Harrogate.

Sunday, December 15, 3.30pm:

Christmas Music and Readings with Yorkshire Chamber Choir Voces Seraphorum at Nidd Church, Nidd.

Sunday, December 15, 3pm:

Live music with The Lowells at Blues Bar, Harrogate.

Sunday, December 15, 9pm:

Live music with Status Faux at Blues Bar, Harrogate.

Monday, December 16, 7.30pm:

The Fisher Singers Christmas concert at the Cairn Hotel, Harrogate.

Tickets available from 07958665410.

Monday, December 16, 7.30pm:

Harrogate Film Society presents Lunana - A Yak in the Classroom (PG | Bhutan) at the Harrogate Odeon. Non members are welcome.

Thursday, December 19, 8pm:

Really Funny Comedy Club with Maisie Adam at The Taproom, Rooster’s Brewery, Hornbeam Park, Harrogate.

Saturday, December 21, 8pm:

Ripley Live presents live music with The Cadillac Kings at Ripley Town Hall.

Saturday, December 21, 6pm:

Fanfare for Christmas 2024 – Brighouse and Rastrick Band with Harrogate G & S at the Royal Hall, Harrogate.

Monday, December 30,11am:

Behind the Scenes Pantomime Tour at Harrogate Theatre.

Also 12.30pm, 2pm and 4.30pm.

Wednesday, January 16-25, 2025, 7pm:

Puss in Boots family pantomime at Frazer Theatre, Knaresborough.

Friday, January 24, 2025, 8pm:

Hyena Comedy Club with MC Hammersmiith, Fiona Allen and more at Harrogate Theatre.

Sunday, February 2, 2025, 7.30pm:

The Rod Stewart Songbook live at Frazer Theatre, Knaresborough.

Friday, February 7, 2025, 7.30pm:

Ripley Live presents keyboard king Dan Burnett at Ripley Town Hall.

