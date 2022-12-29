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Here is when the supermarkets in Harrogate will be open over New Year

When are the supermarkets in Harrogate open over New Year? – including Asda, Waitrose, Morrisons, Sainsbury’s, Lidl, Aldi, M&S, Co-op and Tesco

Supermarkets in Harrogate including Asda, Morrisons, Sainsbury's and Tesco will all operate different hours over the New Year.

By Lucy Chappell
2 hours ago

Here is when the supermarkets in Harrogate will be open over the New Year period...

1. ASDA - Bower Road, Harrogate

December 30 - 6am till 12am | New Year's Eve - 6am till 7pm | New Year's Day - 10am till 4pm | January 2 - 8am till 8pm | January 3 - 6am till 12am

Photo: ASDA

Photo Sales

2. Waitrose - Station Parade, Harrogate

December 30 - 8am till 9pm | New Year's Eve - 8am till 6pm | New Year's Day - CLOSED | January 2 - 8am till 6pm | January 3 - 8am till 8pm

Photo: Google Maps

Photo Sales

3. Morrisons - Hookstone Chase, Starbeck, Harrogate

December 30 - 7am till 10pm | New Year's Eve - 7am till 7pm | New Year's Day - 10am till 4pm | January 2 - 7am till 8pm | January 3 - 7am till 10pm

Photo: Morrisons

Photo Sales

4. Sainsbury's - Wetherby Road, Harrogate

December 30 - 7am till 10pm | New Year's Eve - 7am till 7pm | New Year's Day - 10am till 4pm | January 2 - 8am till 8pm | January 3 - 7am till 10pm

Photo: James Hardisty

Photo Sales
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