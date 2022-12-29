When are the supermarkets in Harrogate open over New Year? – including Asda, Waitrose, Morrisons, Sainsbury’s, Lidl, Aldi, M&S, Co-op and Tesco

Supermarkets in Harrogate including Asda, Morrisons, Sainsbury's and Tesco will all operate different hours over the New Year.
Here is when the supermarkets in Harrogate will be open over the New Year period...
1. ASDA - Bower Road, Harrogate
December 30 - 6am till 12am | New Year's Eve - 6am till 7pm | New Year's Day - 10am till 4pm | January 2 - 8am till 8pm | January 3 - 6am till 12am
Photo: ASDA
2. Waitrose - Station Parade, Harrogate
December 30 - 8am till 9pm | New Year's Eve - 8am till 6pm | New Year's Day - CLOSED | January 2 - 8am till 6pm | January 3 - 8am till 8pm
Photo: Google Maps
3. Morrisons - Hookstone Chase, Starbeck, Harrogate
December 30 - 7am till 10pm | New Year's Eve - 7am till 7pm | New Year's Day - 10am till 4pm | January 2 - 7am till 8pm | January 3 - 7am till 10pm
Photo: Morrisons
4. Sainsbury's - Wetherby Road, Harrogate
December 30 - 7am till 10pm | New Year's Eve - 7am till 7pm | New Year's Day - 10am till 4pm | January 2 - 8am till 8pm | January 3 - 7am till 10pm
Photo: James Hardisty