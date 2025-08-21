We take a look at 25 brilliant photos of pupils celebrating their GCSE results at schools across the Harrogate districtplaceholder image
IN PICTURES: 25 brilliant photos of pupils celebrating their GCSE results at schools across the Harrogate district

By Lucy Chappell
Published 21st Aug 2025, 16:05 BST
It’s GCSE results day – here is a selection of photos of pupils at schools across the Harrogate district celebrating their achievements.

Send in your photos to [email protected]

William Renton, of Ripon Grammar School, is celebrating after achieving five grade 9s, four grade 8s, and two grade 7s in his GCSE results

William Renton, of Ripon Grammar School, is celebrating after achieving five grade 9s, four grade 8s, and two grade 7s in his GCSE results Photo: Ripon Grammar School

Pupils at Harrogate High School celebrating their excellent GCSE results

Pupils at Harrogate High School celebrating their excellent GCSE results Photo: Harrogate High School

Pupils at Ripon Grammar School celebrating their fantastic GCSE results

Pupils at Ripon Grammar School celebrating their fantastic GCSE results Photo: Ripon Grammar School

Pupils at St Aidan's Church of England High School celebrating their brilliant GCSE results

Pupils at St Aidan's Church of England High School celebrating their brilliant GCSE results Photo: St Aidan's Church of England High School

