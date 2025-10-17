Pateley Bridge Neighbourhood News

By Kirsty Shepherd
Contributor
Published 17th Oct 2025, 08:21 BST
Updated 17th Oct 2025, 10:08 BST
Pateley Bridge

The Nidderdale Domino League results for 6th October are: Royal Oak PB 5 Wellington 4, Queens Head 3 Star Club A 6 Star Club B 6 Pateley Club 3, Half Moon 5 Crown 4. Weekly running totals are

Star Club A 6, Star Club B 6, Royal Oak 5, Half Moon 5, Wellington 4, Crown 4,Queens Head 3, Pateley Club 3

The Nidderdale Domino League results for 13th October are: Queens Head 4 Royal Oak 4, Star Club A 4 Star Club B 5,Crown 3 Pateley Club 6, Wellington 8 Half Moon 1. Weekly running totals are Wellington Inn 12, Star Club B 11, Star Club A 10, Royal Oak 10, Pateley Club 9, Crown 7, Queens Head 7, Half Moon 6

Community Matters

The final 200 Club draw and the winners for September are: £50.00 No 172 E Batchelor, £20.00 No 87 E Foxton, £10.00 No 192 Y Swires. JACKPOT £100.00 No 154 A Chadwick

