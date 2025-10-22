The 25 new food hygiene ratings handed out across Harrogate district - including one requiring major improvement
The following ratings have been given to 22 restaurants, cafes or canteens:
Rated 4 – China Garden, located on Dawson Terrace in Harrogate, on September 16
Rated 4 – Windmill Retreats, located on Skipton Road in Harrogate, on September 11
Rated 1 – Caffe Nero, located on Market Place in Ripon, on September 9
Rated 5 – Rhubarb, located on Cheltenham Crescent in Harrogate, on October 9
Rated 5 – Shaun Rankin Restaurant, located at Grantley Hall in Ripon, on October 8
Rated 5 – Restaurant 88, located at Grantley Hall in Ripon, on October 7
Rated 5 – The Grantley Suite, located at Grantley Hall in Ripon, on October 7
Rated 5 – Santorini Express, located on Parliament Street in Harrogate on September 30
Rated 5 – Hayes Catering at Ripon Racecourse, located on Boroughbridge Road in Ripon, on September 27
Rated 5 – J & K Catering at Ripon Racecourse, located on Boroughbridge Road in Ripon, on September 27
Rated 5 – Cheung Won, located on Cheltenham Parade in Harrogate, on September 23
Rated 5 – Folk Coffee House, located on Leeds Road in Harrogate, on September 23
Rated 5 – Oakdale Golf Club, located in Harrogate, on September 23
Rated 5 – Pedros Peri Peri, located on High Street in Harrogate, on September 23
Rated 5 – Three's A Crowd, located on West Park in Harrogate, on September 22
Rated 5 – Wilfrid's Cafe, located on Kirkgate in Ripon, on September 19
Rated 5 – Cafe On The Square, located on Market Place in Ripon, on September 16
Rated 5 – Bunny's Baking Burrow, located on Stockwell Place in Knaresborough, on August 23
Rated 5 – Happy Barista, located on Castle Courtyard in Knaresborough, on August 23
Rated 5 – Number Thirteen, located on Castlegate in Knaresborough, on August 9
Rated 4 – Fi:K Kaffe, located on Montpellier Gardens in Harrogate, on September 8
Rated 3 – Caffe Nero, located on Cambridge Street in Harrogate, on September 8
The following ratings have been given to three pubs, bars and nightclubs:
Rated 5 – Black Swan, located on Westgate in Ripon, on October 7
Rated 5 – Bilton Cricket Club, located on Bilton Lane in Harrogate, on September 24
Rated 5 – Knaresborough Working Mens Club, located on Kirkgate in Knaresborough, on September 6
A food hygiene rating is not a guide to food quality, but reflects the standards of food hygiene found upon inspection at the premises.
This what the food hygiene ratings mean:
5 – very good
4 – good
3 – generally satisfactory
2 – some improvement is necessary
1 – major improvement is necessary
0 – urgent improvement is required
To find out more about food hygiene ratings, visit https://ratings.food.gov.uk/