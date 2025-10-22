The 25 new food hygiene ratings handed out across Harrogate district - including one requiring major improvement

By Lucy Chappell
Published 22nd Oct 2025, 10:13 BST
Food hygiene ratings explained (England and Wales)
The Food Standards Agency has handed out new food hygiene ratings to 25 establishments across Harrogate and the surrounding areas.

The following ratings have been given to 22 restaurants, cafes or canteens:

Rated 4 – China Garden, located on Dawson Terrace in Harrogate, on September 16

Hide Ad
Hide Ad

Rated 4 – Windmill Retreats, located on Skipton Road in Harrogate, on September 11

The Food Standards Agency has handed out new food hygiene ratings to 25 restaurants, cafes, canteens, pubs, bars and nightclubs across the Harrogate districtplaceholder image
The Food Standards Agency has handed out new food hygiene ratings to 25 restaurants, cafes, canteens, pubs, bars and nightclubs across the Harrogate district

Rated 1 – Caffe Nero, located on Market Place in Ripon, on September 9

Rated 5 – Rhubarb, located on Cheltenham Crescent in Harrogate, on October 9

Rated 5 – Shaun Rankin Restaurant, located at Grantley Hall in Ripon, on October 8

Hide Ad
Hide Ad

Rated 5 – Restaurant 88, located at Grantley Hall in Ripon, on October 7

Rated 5 – The Grantley Suite, located at Grantley Hall in Ripon, on October 7

Rated 5 – Santorini Express, located on Parliament Street in Harrogate on September 30

Rated 5 – Hayes Catering at Ripon Racecourse, located on Boroughbridge Road in Ripon, on September 27

Hide Ad
Hide Ad

Rated 5 – J & K Catering at Ripon Racecourse, located on Boroughbridge Road in Ripon, on September 27

Rated 5 – Cheung Won, located on Cheltenham Parade in Harrogate, on September 23

Rated 5 – Folk Coffee House, located on Leeds Road in Harrogate, on September 23

Rated 5 – Oakdale Golf Club, located in Harrogate, on September 23

Hide Ad
Hide Ad

Rated 5 – Pedros Peri Peri, located on High Street in Harrogate, on September 23

Rated 5 – Three's A Crowd, located on West Park in Harrogate, on September 22

Rated 5 – Wilfrid's Cafe, located on Kirkgate in Ripon, on September 19

Rated 5 – Cafe On The Square, located on Market Place in Ripon, on September 16

Hide Ad
Hide Ad

Rated 5 – Bunny's Baking Burrow, located on Stockwell Place in Knaresborough, on August 23

Rated 5 – Happy Barista, located on Castle Courtyard in Knaresborough, on August 23

Rated 5 – Number Thirteen, located on Castlegate in Knaresborough, on August 9

Rated 4 – Fi:K Kaffe, located on Montpellier Gardens in Harrogate, on September 8

Hide Ad
Hide Ad

Rated 3 – Caffe Nero, located on Cambridge Street in Harrogate, on September 8

The following ratings have been given to three pubs, bars and nightclubs:

Rated 5 – Black Swan, located on Westgate in Ripon, on October 7

Rated 5 – Bilton Cricket Club, located on Bilton Lane in Harrogate, on September 24

Hide Ad
Hide Ad

Rated 5 – Knaresborough Working Mens Club, located on Kirkgate in Knaresborough, on September 6

A food hygiene rating is not a guide to food quality, but reflects the standards of food hygiene found upon inspection at the premises.

This what the food hygiene ratings mean:

5 – very good

4 – good

3 – generally satisfactory

2 – some improvement is necessary

1 – major improvement is necessary

0 – urgent improvement is required

To find out more about food hygiene ratings, visit https://ratings.food.gov.uk/

Related topics:HarrogateRiponFood Standards AgencyKnaresboroughGrantley HallRestaurant
News you can trust since 1836
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice